مظاهرات في فيينا للاحتجاج على إلزامية التطعيم

فيينا - (بي بي سي)

تجمع المشاركون في المظاهرة الاحتجاجية اليوم في فيينا للاحتجاج على التطعيم الإجباري، وفرض الحجر على الرافضين تلقي اللقاح.

ومن المقرر أن يطبق القانون اعتبارًا من فبراير 2022 على جميع المقيمين في النمسا الذين تزيد أعمارهم على 14 عاماً ما لم يتم إعفاؤهم لأسباب صحية.

ولا يمكن فرض التطعيم بالقوة، بحسب النص، لكن رفض الشخص الامتثال له سيعرضه لعواقب قانونية، مع فرض غرامة مالية قدرها 600 يورو وقد تبلغ 3600 يورو في حالة عدم السداد.

ويرفع الحجر عن الملقحين، لكن غير الملقحين لن يتمكنوا من مغادرة منازلهم.