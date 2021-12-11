"الإيرانيون يلعبون".. واشنطن: لا تقدم في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي

وكالات:

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن أوروبا "تفهم جيدا"، أن "الإيرانيين يلعبون" فيما يتعلق بالمفاوضات الحالية حول إعادة إحياء الاتفاق النووي في فيينا.

وقال أوستن، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، اليوم السبت إنه "لم يكن هناك أي تقدم في محادثات فيينا النووية مع إيران".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت الأربعاء الماضي، أن اهتمامها منصب على إعادة إيران إلى مفاوضات الاتفاق النووي، وليس موعد عودتها إليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن "الولايات المتحدة مهتمة بشكل أكبر في كيفية عودة إيران للمفاوضات مقارنة مع موعد عودتها".

وأضاف برايس أن إيران لا تزال رافضة للانخراط في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وأن الوقت "يضيق" أمام المفاوضات النووية معها.