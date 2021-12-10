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الهند تعلن عن إجلاء 10 من رعاياها و94 أفغانيا من كابول

05:52 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
الهند تعلن عن إجلاء 10 من رعاياها و94 أفغانيا من كابول

وزارة الشئون الخارجية الهندية

نيودلهي - أ ش أ

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، عن إجلاء 10 من رعاياها و94 أفغانيا من أفغانستان، اليوم الجمعة، على متن طائرة خاصة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أريندام باجتشى فى تدوينة على موقع التدوين المصغر "تويتر" إن الهند قامت بترتيب رحلة جوية خاصة لإجلاء هؤلاء الأشخاص من أفغانستان، وأنهم وصلوا اليوم إلى نيودلهى قادمين من العاصمة الأفغانية كابول.

وأضاف المتحدث قائلا إن المجموعة التي تم إجلاؤها تضم بعض أعضاء أقلية الهندوس والسيخ الأفغانية وتسعة أطفال، وأنه تم نقلهم في إطار مهمة الإجلاء التي تتولى الهند عملية تنفيذها.

يشار إلى أن الحكومة الهندية كانت قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن قيام الهند بإجلاء 565 شخصا من أفغانستان منذ شهر أغسطس الماضي بعدما سيطرت حركة طالبان على السلطة في البلاد.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الشئون الخارجية الهندية كابول أفغانستان تويتر

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