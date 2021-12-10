مع دخول المفاوضات مرحلة حرجة.. واشنطن مستعده للتفاوض المباشر مع إيران

(بي بي سي):

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران إن واشنطن مستعدة الآن لإجراء مفاوضات مباشرة مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وفي حديث متلفز لوسائل الإعلام، قال روبرت مالي إن ذلك سيكون أفضل طريقة لتسوية قضية معقدة.

ويبدو أن المحادثات الجارية بين الدول الغربية وإيران 4 + 1 التي استؤنفت أمس، لم تحقق تقدما يذكر حتى الآن، وتشارك الولايات المتحدة في هذه المحادثات بشكل غير مباشر.

وشجع مالي المفاوضين الإيرانيين على قبول عرض التفاوض المباشر مع الجانب الأمريكي.

وقال مالي إذا عادت إيران إلى التفاوض بروح بناءة، فستجد نفس الروح عند الجانب الأمريكي، وإن كانت جادة في العودة المتبادلة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة والالتزام بها، فسنكون قادرين على إنجاز الاتفاق بسرعة، لكن الأمر يعتمد فعليا على الطريقة التي تريد إيران من خلالها إجراء المحادثات في فيينا.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان قد أكد جدية بلاده في تحقيق اتفاق جيد، لكنه تساءل إن كان الغرب جاهزا لرفع الحظر. وقالت إيران إنها مستعدة للعمل على أساس ما اتفق عليه في جولة يونيو.

ومن المقرر أن تناقش الوفود اليوم الحظر على إيران وإحياء اتفاق 2015.