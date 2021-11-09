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مقتل شخص وفقدان آخرين في انهيار مبنى بالعاصمة الجزائرية

10:53 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
مقتل شخص وفقدان آخرين في انهيار مبنى بالعاصمة الجزائرية

أرشيفية

الجزائر - (د ب أ)

توفي شخص وفقد اثنان آخران اليوم الثلاثاء، إثر انهيار بناية بحي بولوغين في العاصمة الجزائرية.

وقال جهاز الدفاع الوطني إن بناية تتكون من طابقين انهارت بعد عصر اليوم الثلاثاء في بلدة بولوغين، مما تسبب في فقدان 5 أشخاص، قبل ان يتم انتشال جثة شخص يبلغ من العمر 70 عاما وإسعاف طفلين جرى نقلهما للمستشفى. فيما لا زال البحث جاريا عن شخصين آخريين يرجح أن يكونا رجل وامرأة.

وشهدت العديد من مدن شمال الجزائر منذ أمس الاثنين تساقط سيول غزيرة أدت إلى إغلاق العديد من الطرقات وعرقلة حركة السير على العديد من المحاور.

انهيار مبنى الجزائر مقتل شخص

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