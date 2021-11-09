فرنسا: اعتقال ٣ أشخاص بعد حادثة طعن شرطي في مدينة كان

باريس - (ا ف ب)

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في علاقتهم بالشخص الذي قام الإثنين بطعن شرطي في مدينة كان الفرنسية. وذكرت صحيفة لو باريزيان أن الجهات المكلفة بمكافحة الإرهاب لم تفتح تحقيقا في الحادثة بعد. وكان الشخص الذي طعن الشرطي قال إنه كان يتصرف "باسم النبي".

أفادت وسائل إعلام فرنسية الثلاثاء نقلا عن مصادر في الشرطة أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص على صلة برجل يشتبه في مهاجمته لضباط شرطة في مدينة كان في جنوب البلاد الإثنين.

وقالت صحيفة لو باريزيان أن جهات الادعاء الفرنسية المعنية بمكافحة الإرهاب لم تفتح تحقيقا بعد.

نجا شرطي من هجوم بسكين في كان الإثنين، ونقلت وسائل إعلام عن مصدر بالشرطة قوله إن المهاجم قال إنه كان يتصرف "باسم النبي".