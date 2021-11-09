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النرويج: الشرطة تطلق الرصاص على رجل يحمل سكينًا يهدد المارة في العاصمة

08:18 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
النرويج: الشرطة تطلق الرصاص على رجل يحمل سكينًا يهدد المارة في العاصمة

الشرطة النرويجية - أرشيفية

النرويج - (أ ش أ)

أعلن مسؤولون نرويجيون أن رجلا يحمل سكينا هدد المارة في أحد شوارع العاصمة أوسلو، اليوم الثلاثاء، قبل أن تقوم الشرطة بإطلاق الرصاص عليه فترديه قتيلا.

ونقلت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية عن قائد بالشرطة النرويجية إيجيل جورجين بريكي قوله - في مؤتمر صحفي - "ليس لدينا أي معلومات حتى الآن تشير إلى أن هذا (الحادث) له صلة بالإرهاب."

وأضاف "بالنسبة لنا، هذا يبدو فعل منفرد، ولذلك ليس هناك أي أسباب للخوف على سلامة الآخرين بالمدينة. هذا الشخص معروف لدينا في السابق ولديه تاريخ."

وأشارت الشرطة في بادئ الأمر إلى إصابة المارة ولكنها لاحقا أكدت إصابة ضابط شرطة بجرح طفيف فقط.

وكانت الشرطة النرويجية قد تلقت بلاغات قبل الساعة التاسعة صباحا بوقت قليل (بالتوقيت المحلي) بشأن رجل يحمل سكينا ويجري خلف شخص آخر.

وقامت سيارة دورية قريبة في حي "بيسليت" في شمال أوسلو بالإسراع إلى موقع الحادث ومحاولة إيقاف الرجل ولكنه تمكن من فتح باب السيارة.

وأوضح متحدث باسم الشرطة تورجير برندن أنه تم إطلاق "عدة طلقات" على الرجل، مضيفا أنه تم نقله إلى المستشفى ولكنه توفي متأثرا بجروحه.

يشارة إلى أن رجلا كان مسلحا بقوس وسهم وسكين قتل الشهر الماضي 5 أشخاص في بلدة صغيرة جنوب غربي أوسلو.

هذا المحتوى من

Asha
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