إصابة 4 أسود نادرة بكورونا في محمية برية في سنغافورة

بانكوك - (د ب أ)

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن أربعة أسود أسيوية نادرة تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا في محمية للحياة البرية في سنغافورة.

وقالت هيئة رعاية الحيوان والطب البيطري التابعة للحكومة إن الأسود أصيبت على الأرجح بالفيروس "عند تعرضها لعاملين في مجموعة مانداي للحياة البرية الذين أصيبوا بكوفيد-19".

وقالت الهيئة إن أسدا إفريقيا في حديقة حيوان سنغافورة ظهرت عليه بشكل منفصل أعراض مثل العطس والخمول، وتم إخضاعه لاختبار فيروس كورونا مع تسعة أسود أخرى.

من جانبها، قالت مجموعة مانداي للحياة البرية إنها تتوقع "الشفاء التام" للأسود نظرا لأن الحيوانات عادة "لا تصاب بأعراض مرضية خطيرة" بعد إصابتها بالفيروس.