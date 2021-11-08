مصدر عسكري سوري: الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي

دمشق - (د ب أ)

أكد مصدر عسكري سوري أنه في حوالي الساعة 16ر19 بالتوقيت المحلي مساء اليوم الاثنين نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله "إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية إن "الدفاعات الجوية أسقطت أربعة صواريخ على أطراف مدينة حمص الغربية والجنوبية قبل وصولها إلى أهدافها وتصدت لها المضادات الأرضية بعشرات القذائف حتى تمكنت من إسقاطها".

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه "لم يسقط أي صاروخ على مدينة حمص لان التصدي كان لهم يتم عبر مناطق تل كلخ وعلى خط منطقة الهرمل اللبنانية لذلك تمكن الدفاع الجوي من إسقاطها".

وكانت مناطق ريف حمص الشرقي تعرضت لقصف صاروخي إسرائيلي منذ حوالي أسبوعين، عبر استهدف مطار التيفور العسكري وجنوب مناطق تدمر.

يشار إلى أن إسرائيل تشن هجمات على نحو متكرر في سوريا تستهدف مواقع عسكرية سورية وإيرانية.