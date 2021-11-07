ألمانيا: تنفيذ 900 أمر اعتقال بعد تحليل بيانات على هواتف مشفرة

برلين - (د ب أ)

أعلن مدير المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا، هولجر مونش، اليوم الأحد أن تحليل بيانات على هواتف محمولة مشفرة لمستخدمي مزود الخدمة "إنكرو تشات" أدى إلى تنفيذ أوامر اعتقال بحق عدة مئات من الأشخاص.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال مونش إن الدخول على هذه البيانات مكن ألمانيا من تنفيذ أكثر من 900 أمر اعتقال حتى الآن فضلا عن ضبط نحو 300 سلاح ناري ونحو 230 مليون يورو.

وأوضح مونش أن الجرائم الجنائية التي تم اكتشافها من خلال هذا التحليل تتعلق على نحو خاص بجرائم المخدرات "وهذا هو السبب في أننا سنركز عليها بشكل واضح في السنوات المقبلة".

كان المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة تلقى بيانات لمزود الخدمة "إنكرو تشات" لها صلة بألمانيا عن طريق الشرطة الأوروبية (يوروبول) في العام الماضي، وسبق هذه الخطوة تحقيقات على مستوى أوروبا حول الهواتف المحمولة المشفرة.

يذكر أن استخدام مزود الخدمة "إنكرو تشات" يتم بالدرجة الأولى من قبل مجرمين حيث تعتبر هذه الخدمة غير قابلة للاختراق بسبب تشفيرها المعقد.

وتمكنت الشرطة الألمانية في العام الماضي من الوصول إلى أكثر من 20 مليون من الرسائل السرية.

وفيما يتعلق بتطور الجريمة في ألمانيا، قال مونش إنه يتوقع حدوث "ارتفاع قوي" في العام الحالي في عدد الجرائم في المجال الإلكتروني مثل جرائم الاحتيال عبر الكمبيوتر على سبيل المثال.

وتابع مونش: "سجلنا هنا في عام 2020 ارتفاعا بنسبة نحو 10% ونتوقع اتجاها مشابها في هذا العام أيضا".

وتوقع مونش حدوث ارتفاع في عدد الجرائم المتعلقة بالاحتيال للحصول على دعم ولاسيما جرائم الاحتيال المتعلقة بالدعم المرتبط بإعانات كورونا.

في المقابل، توقع مونش تراجع عدد جرائم العنف والتعدي على الممتلكات بسبب جائحة كورونا.