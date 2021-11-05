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بيان من مجلس الأمن حول الاشتباكات والتصعيد العسكري في إثيوبيا

10:54 م الجمعة 05 نوفمبر 2021
بيان من مجلس الأمن حول الاشتباكات والتصعيد العسكري في إثيوبيا

مجلس الأمن الدولي

وكالات:

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إلى وقف الأعمال القتالية في إثيوبيا، والبدء في التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعة.

وحث مجلس الأمن في بيانه على وقف القتال والانخراط في مفاوضات للوصول إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الظروف لبدء حوار إثيوبي وطني شامل من أجل الأزمة وخلق أسس السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف البيان أن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن بالغ قلقهم حيال اتساع نطاق واشتداد حدة الاشتباكات المسلحة شمالي إثيوبيا".

وتطورت الأوضاع في إثيوبيا، بعدما أعلنت جبهة تحرير السيطرة على مناطق عدة والتوجه ناحية الجنوب تجاه العاصمة أديس أبابا.

مجلس الأمن الدولي إثيوبيا إطلاق النار

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