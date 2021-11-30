بريطانيا: توفير الجرعات المعززة من لقاح كورونا لجميع البالغين بنهاية يناير

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، إنه سيتم إتاحة الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لجميع المواطنين المؤهلين للحصول على اللقاح بنهاية شهر يناير المقبل.

وأضاف جونسون - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "الهدف الذي وضعناه لأنفسنا هو توفير جرعة معززة لجميع الأشخاص المؤهلين بنهاية شهر يناير المقبل"، مضيفا أنه سيتم توزيع الجرعات المعززة وفقا للفئات العمرية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أهمية أن يحصل كبار السن والأشخاص الأكثر ضعفا من الناحية الطبية أولا على هذه الوقاية الإضافية، موضحا أنه سيتم إعطاء الجرعة المعززة للبالغين بعد 3 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية للقاح.

وأوضح جونسون أن حوالي 18 مليون شخص حصل على الجرعة المعززة من اللقاح في أنحاء المملكة المتحدة بالفعل، مشيرا إلى أنه لا يزال علينا منح ملايين الجرعات المعززة الأخرى لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا.

وحث المواطنين على الحصول على الجرعات المعززة حينما يحين دورهم، وأردف قائلا: "حان الوقت من أجل بذل جهد بريطاني عظيم آخر في التلقيح، لقد فعلنا هذا من قبل وسنفعلها مجددا.. ودعونا لا نعطي هذا الفيروس فرصة ثانية".