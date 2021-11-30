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أمير قطر يستقبل الرئيس الفلسطيني في الدوحة

03:24 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
أمير قطر يستقبل الرئيس الفلسطيني في الدوحة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الدوحة - (د ب أ):

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالديوان الأميري، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، جرى خلال المقابلة مناقشة أبرز تطورات الأوضاع في فلسطين، حيث أطلع الرئيس عباس أمير قطر على آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره وتقديره للأمير تميم على دعم دولة قطر الدائم للشعب الفلسطيني .

كما جرى بحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر محمود عباس فلسطين القضية الفلسطينية

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