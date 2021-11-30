مصدر أمني عراقي: مقتل وإصابة خمسة عناصر من البيشمركة بهجوم في كرميان جنوب السليمانية
بغداد-(أ ش أ):
أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل وإصابة خمسة عناصر من البيشمركة بهجوم مسلح في كرميان جنوب السليمانية.
وقال المصدر الأمني ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية الليلة، إن "عنصراً من البيشمركة قتل وأصيب أربعة آخرون، مساء أمس الإثنين، نتيجة هجوم عناصر داعش الإرهابي على البيشمركة في كرميان".
وأضاف المصدر أن "الهجوم كان على لواء ٩ الفوج الأول في البيشمركة".
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