مصدر أمني عراقي: مقتل وإصابة خمسة عناصر من البيشمركة بهجوم في كرميان جنوب السليمانية

بغداد-(أ ش أ):

أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل وإصابة خمسة عناصر من البيشمركة بهجوم مسلح في كرميان جنوب السليمانية.

وقال المصدر الأمني ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية الليلة، إن "عنصراً من البيشمركة قتل وأصيب أربعة آخرون، مساء أمس الإثنين، نتيجة هجوم عناصر داعش الإرهابي على البيشمركة في كرميان".

وأضاف المصدر أن "الهجوم كان على لواء ٩ الفوج الأول في البيشمركة".​