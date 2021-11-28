إسرائيل تعيد العمل بالرقابة على الهواتف المحمولة لاحتواء سلالة أوميكرون

تل أبيب - (د ب أ)

قررت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد إعادة العمل بالرقابة المثيرة للجدل على الهواتف المحمولة لمرضى كوفيد-19 ومخالطيهم في محاولة لاحتواء سلالة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا.

وصوتت الحكومة الإسرائيلية لصالح السماح لجهاز الاستخبارات المحلي "شين بيت" باستخدام تكنولوجيا الرقابة على أفراد الجمهور.

كان تم تطبيق الإجراء في وقت مبكر من تفشي الجائحة، لكن تم إيقاف العمل به بسبب الرأي العام.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت إن "هدف العملية هو تحديد أماكن الأشخاص المصابين ، ومن ثم كسر حلقة العدوى". ويتم تطبيق الإجراء، الذي سيسري على الأفراد المصابين بسلالة أوميكرون، حتى الثاني من ديسمبر المقبل.

وتم رصد سلالة أوميكرون أولا في جنوب قارة أفريقيا، ووصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها "مثيرة للقلق".

ويتعين على من يريد دخول إسرائيل من أي مكان في العالم أن يخضع لحجر صحي لمدة ثلاثة أيام حتى إشعار آخر.