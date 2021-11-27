العراق: لا رحلات مع جنوب أفريقيا وننتظر التعليمات بشأن المتحور الجديد

بغداد - (د ب أ)

أكدت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم السبت، عدم وجود رحلات حالية مع جنوب أفريقيا التي ظهر فيها متحور جديد وخطير من كورونا، أطلقت عليه الصحة العالمية اسم (أوميكرون)، فيما أشارت إلى أنها بانتظار تعليمات وزارة الصحة بشأنه.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد الديوان لوكالة الأنباء العراقية (واع): "ليست لدينا رحلات مباشرة من جنوب أفريقيا ونحن ننتظر توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية للتعامل بشأنها".

وأضاف المتحدث: "نحن مؤسسة تنفيذية نطرح المقترحات على اللجنة وننتظر التوجيهات والأمر متعلق بوزارة الصحة وليس بسلطة الطيران المدني، كون الوزارة هي التي تقدم المقترحات بالدرجة الأساسية".

وتابع المتحدث قائلا إن "وزارة الصحة هي التي تملك خبرة بالإجراءات الوقائية ونحن لدينا إجراءات أيضا بالتباعد ولبس الكمامة ومنع الازدحامات دخل المطارات".

وأعلنت عدة دول، في الساعات الثماني والأربعين الماضية، تسجيل إصابات داخل أراضيها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" الذي رصد لأول مرة بجمهورية جنوب أفريقيا ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مثير للقلق.