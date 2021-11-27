Masrawy logo white

العراق: لا رحلات مع جنوب أفريقيا وننتظر التعليمات بشأن المتحور الجديد

10:06 م السبت 27 نوفمبر 2021
العراق: لا رحلات مع جنوب أفريقيا وننتظر التعليمات بشأن المتحور الجديد

الطيران المدني العراقي

بغداد - (د ب أ)

أكدت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم السبت، عدم وجود رحلات حالية مع جنوب أفريقيا التي ظهر فيها متحور جديد وخطير من كورونا، أطلقت عليه الصحة العالمية اسم (أوميكرون)، فيما أشارت إلى أنها بانتظار تعليمات وزارة الصحة بشأنه.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد الديوان لوكالة الأنباء العراقية (واع): "ليست لدينا رحلات مباشرة من جنوب أفريقيا ونحن ننتظر توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية للتعامل بشأنها".

وأضاف المتحدث: "نحن مؤسسة تنفيذية نطرح المقترحات على اللجنة وننتظر التوجيهات والأمر متعلق بوزارة الصحة وليس بسلطة الطيران المدني، كون الوزارة هي التي تقدم المقترحات بالدرجة الأساسية".

وتابع المتحدث قائلا إن "وزارة الصحة هي التي تملك خبرة بالإجراءات الوقائية ونحن لدينا إجراءات أيضا بالتباعد ولبس الكمامة ومنع الازدحامات دخل المطارات".

وأعلنت عدة دول، في الساعات الثماني والأربعين الماضية، تسجيل إصابات داخل أراضيها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" الذي رصد لأول مرة بجمهورية جنوب أفريقيا ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مثير للقلق.

الطيران المدني العراقي العراق جنوب أفريقيا متحور أوميكرون أوميكرون

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
899

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

741

متعافون اليوم

353923

إجمالي الإصابات

20172

إجمالي الوفيات

294354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • حالة الطقس الأحد.. شوائب عالقة وارتفاع حرارة والقاهرة تسجل 30

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا