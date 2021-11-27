هل التطعيم ضد كورونا يقي من "أوميكرون"؟ كبير المستشارين الطبيين في بريطانيا يجيب

وكالات:

أكد كبير المستشارين الطبيين في بريطانيا، أن اللقاحات قد تكون كافية للوقاية من المرض الشديد والوفاة في حال الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأوضح ررئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن متغير "أوميكرون"، المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد، يمكنه الانتشار بسرعة حتى بين المطعمين ضد كورونا.

وأوضح أن المملكة المتحدة ستلزم المصابين بأوميكرون بالبقاء في عزل صحي لمدة 10 أيام.

وأضاف أن "متغير أوميكرون لديه سرعة انتشار كبيرة وهذا أمر يثير القلق"، مؤكدا "سنبدأ من اليوم تقديم جرعات معززة من اللقاحات المضادة لكورونا".

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اكتشاف أول حالتي إصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وقال جاويد في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الحالتين تتعلقان بالسفر إلى جنوب إفريقيا.

وأضاف وزير الصحة أن المملكة المتحدة ستضيف أربع دول من جنوب القارة الأفريقية (مالاوي وموزمبيق وزامبيا وأنجولا) إلى قائمة السفر الحمراء، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي غدا الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جاويد قوله إن الأشخاص العائدين من دول القائمة الحمراء سيخعون لحجر صحي إلزامي لمدة 10 أيام في أحد الفنادق وعلى نفقتهم الخاصة.

ومن جهتها، قالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا إن الحالتين المصابتين بمتحور أوميكرون تم رصدهما في تشيلمسفورد ونوتنجهام، مشيرة إلى أنهما وعائلاتهما يخضعون لعزل ذاتي.

وأضافت الوكالة أنه يجري تتبع المخالطين.