رئيس النواب يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة الـ143 للاتحاد البرلماني

كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة مصر حول موضوع المناقشة العامة للجمعية بشأن التحديات المُعاصرة التي تواجه الديموقراطية، تحت عنوان التغلب على الانقسامات وبناء المجتمع، في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني رفيع المستوى في أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات ذات الصلة، والمُنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد،

في بداية الكلمة، أكد جبالي أن القيم الديموقراطية لطالما مثلت ضمانة جادة لمشاركة الشعوب في صنع واتخاذ القرار وترسيخ الأمن والاستقرار المُجتمعي، ترسيخاً لمبادئ الحكم الرشيد، مشيراً إلى أن هناك شروخاً عميقة أصبت جسد الديموقراطية، كما حاول البعض قولبة الديموقراطية، ووضعها في أطر جامدة، ساعياً لفرضها على المجتمعات بدون النظر إلى الخصوصية الثقافية والمُجتمعية لهذه المُجتمعات، الأمر الذي أفقد الديموقراطية بريقها ومصداقيتها كوسيلة ناجعة لتعزيز التماسك الداخلي للمجتمعات.

واستعرض رئيس مجلس النواب الرؤية وطنية التي صاغتها الدولة المصرية، في إطار معالجتها التصحيحية لتعزيز الديموقراطية، والتي ترتكز على تعزيز المواطنة والمساواة بين كافة أطياف المُجتمع، كما أكد أن الدولة المصرية حرصت على الاهتمام الخاص بالربط بين تحقيق التنمية وتعزيز الديموقراطية، عبر تمكين الفئات الأولى بالرعاية من حقوقهم الأساسية، من خلال المبادرات الوطنية مثل مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تتخل عن التزامها بالمسار الديموقراطي حتى في ظل تفشي جائحة كورونا بإجرائها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ العام الماضي وسط إجراءات احترازية شديدة الدقة.

في ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب البرلمانيين إلى تبادل الرؤى حيال سبل معالجة أوجه القصور التي تواجه المنظومة الديموقراطية، بكافة أبعادها، بما يكفل وضع مقاربات برلمانية شاملة تضمن مسايرة الديموقراطية للتحديات النوعية التي تواجهها.