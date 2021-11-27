أستراليا: الحجر 14 يومًا للمواطنين القادمين من 9 دول أفريقية

وكالات:

قال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت، السبت، إن أستراليا ستفرض حجرًا صحيًا لمدة 14 يومًاعلى المواطنين القادمين من 9 دول في جنوب القارة الإفريقية، وعائلاتهم بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون".

وأضاف هانت في إفادة صحافية، أن "أي شخص ليس مواطناً أسترالياً أو من يعولهم، وكان موجودأ في الدول الأفريقية التي تم فيها اكتشاف سلالة (أوميكرون) خلال الأربعة عشر يوماً الماضية لن يتمكن من دخول أستراليا"، بحسب وكالة "رويترز".