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متحور كورونا الجديد.. بايدن يحظر استقبال مواطني جنوب إفريقيا و7 دول إفريقية أخرى

06:27 ص السبت 27 نوفمبر 2021
متحور كورونا الجديد.. بايدن يحظر استقبال مواطني جنوب إفريقيا و7 دول إفريقية أخرى

جو بايدن

واشنطن- (أ ش أ):
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، فرض قيود على السفر إلى بلاده من مواطني جنوب إفريقيا وسبع دول إفريقية أخرى اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، 29 نوفمبر الجاري، في إطار جهود الحد من انتشار المتحور "أوميكرون" الفيروسي من كورونا.

وأشار بايدن، في بيان صدر عن البيت الأبيض، اليوم، إلى أنه بالإضافة إلى جنوب إفريقيا فإن هذه الدول السبع هي (بوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإيستواتيني وموزمبيق ومالاوي).

ولم تتضح دلائل بشأن المدى الزمني الذي سيستمر فيه هذا الحظر ، لكن بايدن أوضح أنه سيستمر هذا الإجراء ساريا حتى الحصول على المزيد من المعلومات، لافتا إلى أنه سيكون توجهه تبعا لتوصيات العلم ونصائح فريقه الطبي.

يذكر أن هذا القرار يأتي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من رفع إدارة بايدن القيود على السفر من الزائرين من 30 دولة بما في ذلك جنوب إفريقيا، مع التأكيد على شرط تلقي اللقاح من قبل السياح الدوليين، حسب شبكة سي إن بي سي الأمريكية ، أما مالاوي وناميبيا وموزمبيق فهي من بين 51 دولة كانت الولايات المتحدة قد أعفتها من شرط تلقي اللقاح نظرا لضعف إتاحته في تلك الدول.​

هذا المحتوى من

Asha
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