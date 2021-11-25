مسؤول إيطالي: سنشكل مع باريس محورًا لتقوية أوروبا

روما - (أ ش أ):

أكد أمين سر الشؤون الأوروبية بإيطاليا، فينتشينتسو أميندولا، اليوم الخميس، أن بلاده ستشكل مع باريس محورًا لتقوية أوروبا، في إشارة إلى معاهدة كويرينالي المقرر توقيعها، غدًا الجمعة في روما من قبل رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية، أوضح أميندولا، أن المعاهدة وُلدت بناءً على اقتراح من الرئاسة الفرنسية عام 2017، واصفًا إياها بحقنه ثقة وأداة لجعل التكامل الأوروبي أكثر صلابة.

ولفت أميندولا، إلى أن موضوع المعاهدة هو عبارة عن دولتين قررتا تعزيز المشاورات لتقاسم الأهداف الاستراتيجية لأجل أوروبا أكثر سيادة، مشيرًا إلى أنه يجرى من خلالها تنفيذ آلية تشاور دائمة تنطوي على عقد قمم سنوية بين الحكومتين، ومشاورات استراتيجية دائمة ومتساوية بين وزراء الخارجية، حول جميع القضايا.