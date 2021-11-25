إيطاليا تفرض قيودًا على غير الملقحين

روما - (د ب أ)

وافقت حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي على فرض قيود جديدة تستهدف بشكل أساسي غير الملقحين، في محاولة لحماية إيطاليا من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء أخرى من أوروبا.

ولن يتم السماح بدخول أماكن مثل المطاعم ودور السينما والمسارح إلا لمن لديهم دليل على تلقيهم التطعيم، وهي شهادة تعرف باسم "التصريح الأخضر السوبر". سيظل دخول غير الملقحين أماكن عملهم مسموحا به بعد إبراز فحص سلبي لفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأربعاء.

وسيجري تطبيق القواعد التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم، ابتداء من السادس من ديسمبر، وفقا لبيان حكومي.