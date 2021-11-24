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مستوطنون إسرائيليون يطلقون النار تجاه المنازل في نابلس

10:21 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
مستوطنون إسرائيليون يطلقون النار تجاه المنازل في نابلس

مستوطنون يطلقون الرصاص الحي

فلسطين - (أ ش أ)

أطلق مستوطنون إسرائيليون، النار تجاه منازل فلسطينيين، وهاجموا السيارات بالحجارة في مُحافظة (نابلس) الواقعة شمال الضفة الغربية، والتي تشهد توترات مُتزايدة منذ إزالة بؤرة استيطانية بها في وقت سابق هذا العام.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن عشرات المستوطنين تسللوا من مستوطنة"حومش" المُخلاة، وهاجموا مركبات المواطنين قرب مدخل قرية برقة على طريق الواصل بين جنين ونابلس، الأمر الذي أدى لتضرر عدد منها.

وأضاف أن المستوطنين أطلقوا النار تجاه المنازل القريبة من مدخل القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الأهالي الذين خرجوا للتصدي لهم.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تتعرض فيه قرية برقة لهجمات من المستوطنين.

هذا المحتوى من

Asha
المستوطنون اليهود اطلاق نار الاحتلال الاسرائيلي نابلس

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