بوتين يحذر من مخاطر البرمجيات الأجنبية

موسكو - (د ب أ)

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المديرين التنفيذيين في الشركات الحكومية بتسريع جهود التحول إلى البرمجيات المحلية، ملمحا إلى أن السلاسل المستقبلية من العقوبات الغربية قد تتركهم منفصلين عن البرامج المستوردة التي يعتمدون عليها.

وقال بوتين لمسؤولين حكوميين اليوم الأربعاء خلال مؤتمر بالفيديو: "يحتاج الزملاء إلى فهم أنه في مرحلة ما، حتى ما يستخدمونه اليوم، لأسباب معروفة، لن نتحدث عن الموضوعات المحزنة هنا، سيتم إغلاقها ببساطة وهذا كل ما في الأمر"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأيد اقتراحا بجعل كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الحكومية مسؤولين شخصيا عن الفشل في تحقيق أهداف التحول إلى البرمجيات المحلية، بعد أن أخبره وزير تكنولوجيا المعلومات ماكسوت شداييف، أن عددا قليلا من الشركات حقق هذه الأهداف. وقال بوتين: "إذا لم يكونوا مستعدين، فسيتحملون المسؤولية".

وتم حجب وصول بعض الشركات الحكومية والوكالات الحكومية الروسية إلى البرامج الأجنبية بعد استهدافها بالعقوبات الأمريكية والأوروبية في السنوات القليلة الماضية. وكان رد فعل الكرملين تكليف الشركات الحكومية بالتحول إلى البرامج المطورة محليا.