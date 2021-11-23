عون يطرح مقترحًا لعقد مؤتمر عاجل للحوار الوطني في لبنان

بيروت - ( د ب أ )

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، مقترحات متعلقة بعقد مؤتمر للحوار الوطني في لبنان، ومؤتمر آخر لرسم مستقبل دول المشرق العربي.

واستقبل الرئيس عون ظهر اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي حضور الوزير السابق نقولا التويني، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وبعد اللقاء، قال علاوي "كان هناك كلام إيجابي في ما يتعلق بوحدة الصف، ودعونا إلى حوار وطني في لبنان. ومن خلال هذا المنبر الكريم، ندعو الاخوة اللبنانيين إلى مؤتمر عاجل للحوار الوطني لوقف تداعيات ما يجري".

وأضاف أن من جانب أخر تحدثت مع الرئيس عن عقد مؤتمر للمشرق العربي، وهو عبارة عن مؤتمرات متعددة لدول الخليج والمغرب العربي، يليها مؤتمر موسع على مستوى المنطقة ككل، لرسم خريطة طريق للمنطقة في المستقبل.

وأشار إلى أنه وجد تعاطفاً من الرئيس عون "في هذين الموضوعين. ونأمل أن نصل إلى نتائج طيبة، وانا سأنقل هذه الرسالة إلى بعض الزعماء العرب".

وعن إمكانية لعب دور لترميم العلاقات بين لبنان ودول الخليج، قال علاوي "طبعاً نحن نحاول أولا من خلال المؤتمر المشرقي أن ننقل الصورة إلى بعض القادة العرب ونتحدث معهم عن ضرورة الوقوف مع لبنان".

وأضاف "نحن تعلمنا من لبنان الكثير من الأمور، كالديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعيش المشترك. ولبنان يقع في قلب الامة العربية، ولهذا نحن حريصون على سلامة هذا البلد أولا، وعلى محاولة إيجاد طرق لدعمه".

وتابع " من هذا المنطلق كتبت إلى الرئيس التونسي، وتكلمت الآن مع فخامة الرئيس اللبناني، وسأتكلم مع بعض القادة العرب حول دعم لبنان من خلال مؤتمر واضح يحدد طريقة الدعم، وما هو الدعم المطلوب".

يذكر أن لبنان يواجه أزمات سياسية ومالية واقتصادية خانقة .