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الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحدد ولاية رئيس الحكومة

11:45 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحدد ولاية رئيس الحكومة

الكنيست الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يحدد أقصى مدة لحكم رئيس الحكومة بثماني سنوات متتاليات.

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أن 66 عضوًا صوتوا لصالح القانون، وصوت ضده 48.

ومشروع القانون -الذي قدمه وزير العدل جدعون ساعر، وهو زعيم حزب أمل جديد- لن يسري حال المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة على رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، زعيم الليكود المعارض، أي أنه لن يسري بأثر رجعي.

هذا المحتوى من

Asha
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