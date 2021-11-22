مادورو يتهم واشنطن بـ"غرس سكين" في مفاوضات السلام مع المعارضة

كاراكاس - (د ب أ)

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في التليفزيون الحكومي الأحد إنه لا توجد شروط لاستئناف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة في المكسيك، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

واتهم مادورو الحكومة الأمريكية بـ "غرس سكين" في مفاوضات السلام بتسليم حليفه " ألكس صعب" لها.

وقال إنه "يجب عليهم أن يردوا على ذلك الاختطاف".

كان تم تسليم ألكس صعب إلى الولايات المتحدة من كيب فيردي على خلفية تهم بتورطه في عمليات غسل أموال، وهي اتهامات نفاها صعب. وتسبب ذلك في انسحاب الحكومة الفنزويلية من المفاوضات.