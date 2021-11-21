أعمال عنف خلال احتجاجات على تشديد قواعد كورونا في بلجيكا

بروكسل - (د ب أ)

وقعت أعمال شغب عنيفة خلال احتجاجات على تشديد إجراءات مكافحة كورونا في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الأحد.

ونشرت وكالة أنباء "بلجا" البلجيكية صورا تظهر سيارات شرطة بنوافذ محطمة وحواجز مشتعلة واستخداما لألعاب نارية.

وأكدت الشرطة أنها استخدمت اليوم خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين.

وأعلنت الشرطة في وقت مبكر من مساء اليوم اعتزامها القبض على مثيري الشغب.

وأشار تقدير أولي للشرطة إلى أن المظاهرة التي بدأت سلمية شارك فيها نحو 35 ألف شخص.

ونشر موقع تويتر مقاطع فيديو للاحتجاجات أظهرت متظاهرين يرشقون ألعابا نارية ومقذوفات أخرى تجاه الشرطة ووقوع معارك شوارع مع قوات الأمن.

كانت الشرطة البلجيكية أعلنت عن خروج عشرات آلاف الأشخاص إلى الشوارع احتجاجا على تشديد تدابير مكافحة وباء كورونا.

ونقلت "بلجا" عن متحدثة باسم الشرطة في بروكسل قولها إن سلطات العاصمة بروكسل أعطت تصريحا بالمظاهرة.

وأوضحت المتحدثة أنه تم تحديد مسار للمظاهرة يمتد حتى الحي الأوروبي في بروكسل وذلك بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون.

وانتقد المتظاهرون اضطرارهم مؤخرا لتقديم شهادات كورونا من أجل دخول المطاعم وأماكن أخرى.

وبحسب تقرير لصحيفة "لوسوار"، فإن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع فيما تم رشق قوات الأمن بألعاب نارية.

كانت أعداد الإصابات اليومية بكورونا في بلجيكا ارتفعت على نحو ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، وسجلت البلاد مؤخرا أكثر من 12 ألف حالة إصابة جديدة في يوم واحد.

وكانت الحصيلة اليومية لإصابات كورونا الجديدة في بلجيكا البالغ عدد سكانها نحو 5ر11 مليون نسمة قد وصلت إلى أكثر من 20 ألف حالة يوم الاثنين الماضي.

ووصل المعدل اليومي للمرضى الذين يدخلون المستشفيات للعلاج من كورونا إلى 3ر268 حالة يوميا في الفترة بين 13 و19 من الشهر الجاري وذلك حسبما ذكرت "بلجا" استنادا إلى بيانات رسمية، ويمثل هذا العدد ارتفاعا بنسبة 29% مقارنة بالأسبوع السابق.