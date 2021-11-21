أنقرة: محاولات اليونان إنشاء تحالفات ضد تركيا لا طائل منها

أنقرة - (د ب أ):

قالت وزارة الخارجية التركية إن محاولات اليونان إنشاء تحالفات مصطنعة ضد تركيا جهود "لا طائل من ورائها".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المتحدث باسم الوزارة تانجو بيلجيتش القول، في بيان، إن "اليونان غير قادرة بأي حال من الأحوال على استيعاب الدور الرئيسي الذي تلعبه تركيا في ضمان السلام والاستقرار في منطقتها ومحيطها المباشر".

وأضاف أن "محاولات اليونان للتنافس مع تركيا في جميع الأمور، وتفضيلها التوتر على التعاون، ومحاولتها إنشاء تحالفات مصطنعة ضد تركيا جهود لا طائل من ورائها".

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس اعتبر، خلال اجتماع عقد مؤخرا في أثينا بمشاركة نظرائه الفرنسي والمصري والقبرصي، أن تركيا تمثل "القاسم المشترك" للمخاطر التي تهدد استقرار المنطقة.