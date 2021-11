الشرطة تفتح النار على المحتجين.. عنف وفوضى في تظاهرات ضد قيود كورونا بأوروبا (فيديو)

كتب - محمد عطايا:

في احتجاجات هي الأسوأ ربما منذ تفشي جائحة كورونا المستجد في العالم، تزايدت أعمال العنف والفوضى في التظاهرات الرافضة لقيود الحكومات الأوروبية التي وضعتها للحد من تفشي الوباء.

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الشرطة الهولندية، فتحت النار على المتظاهرين وأصيب سبعة أشخاص بعد اندلاع أعمال شغب خلال مظاهرة ضد قيود كورونا في وسط روتردام، غرب هولندا.

NOW - Violent protests against Covid-restrictions in #Rotterdam, Netherlands.pic.twitter.com/xCTyqiy609

— Disclose.tv (@disclosetv) November 19, 2021