الشرطة تفتح النار على المحتجين.. عنف وفوضى في تظاهرات ضد قيود كورونا بأوروبا (فيديو)

كتب - محمد عطايا:

في احتجاجات هي الأسوأ ربما منذ تفشي جائحة كورونا المستجد في العالم، تزايدت أعمال العنف والفوضى في التظاهرات الرافضة لقيود الحكومات الأوروبية التي وضعتها للحد من تفشي الوباء.

الشرطة تفتح النار على المتظاهرين

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الشرطة الهولندية، فتحت النار على المتظاهرين وأصيب سبعة أشخاص بعد اندلاع أعمال شغب خلال مظاهرة ضد قيود كورونا في وسط روتردام، غرب هولندا.

وقال عمدة مدينة روتردام، أحمد أبو طالب، في تصريحات للصحافيين إن "ما حدث خلال التظاهرات هو عربدة فوضوية"، مضيفا أنه "في عدة مناسبات شعرت الشرطة بضرورة سحب أسلحتهم للدفاع عن أنفسهم"، بعدما اقتحم المشاغبون منطقة التسوق وأشعلوا الحرائق ورشقوا الضباط بالحجارة والمفرقعات.

BREAKING: Dutch police fire warning shots as riots erupt at anti-lockdown protest in Rotterdam pic.twitter.com/z3pXulRDd0 — BNO Newsroom (@BNODesk) November 19, 2021

وأصيب عدد من الضباط في هولندا خلال أعمال العنف. وقال عمدة المدينة إن الشرطة ألقت القبض على عشرات الأشخاص وتوقعت اعتقال المزيد بعد دراسة لقطات فيديو التقطتها كاميرات المراقبة.

وأظهرت صور في وسائل الإعلام الهولندية، ونقلتها "الجارديان"، سيارة شرطة واحدة على الأقل مشتعلة.

وقالت الشرطة إن سلطات المدينة أغلقت محطة السكك الحديدية الرئيسية بالمدينة.

إغلاق عام في النمسا

احتج الآلاف، كثير منهم من أنصار اليمين المتطرف، على القيود التي فرضتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العاصمة فيينا، بعد يوم من إعلان الحكومة النمساوية إغلاقًا جديدًا وقالت إن اللقاحات ستصبح إلزامية العام المقبل.

وتدفقت حشود على ساحة الأبطال أمام هوفبورج، القصر الإمبراطوري السابق، اليوم السبت، وهم يطلقون الصفير والتصفيق ونفخ الأبواق وقرع الطبول.

ولوح كثيرون بالأعلام النمساوية وغيرها وحملوا لافتات كتب عليها "لا للتلقيح" و"كفى كفى" و"يسقط الديكتاتورية الفاشية".





تظاهرات في روما وأستراليا ضد اللقاح

ذكرت "يورو نيوز"، أنه تم تنظيم تظاهرات في العاصمة الإيطالية روما، ضد القيود التي فرضتها الحكومة لمواجهة تفشي الفيروس.

وأوضحت أنه تجمع مئات المتظاهرين في سيركو ماسيمو بروما يوم السبت للتظاهر ضد لقاحات "كوفيد-19".

وفي أستراليا، احتشد الآلاف في ملبورن ومدن أسترالية أخرى يوم السبت للاحتجاج على القيود المفروضة على تفشي الوباء وتفويضات اللقاحات.

وفي ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا، تجمع المتظاهرون خارج برلمان الولاية -وفقا لنيويورك تايمز- وساروا في المنطقة التجارية المركزية، ملوحين بالأعلام الأسترالية وهم يهتفون "لا مزيد من التفويضات".

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن هذه كانت أحدث مظاهرة بعد أسبوع من الاحتجاجات المتصاعدة على قانون مثير للجدل للسلطات الصحية تسعى حكومة الولاية إلى تمريره خلال الشهر المقبل.