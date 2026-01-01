نص طن كيف وسلاح ..الأمن يقضي على زعيم "عصابة الإجرام" بسوهاج

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات أمنية لمواجهة البؤر الإجرامية وتجار المخدرات والأسلحة غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام -مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

جرى استهداف البؤرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التدخل عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بمحافظة سوهاج، كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد في قضايا قتل وسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة ومخدرات.

فيما تمكمنت القوات من إلقاء القبض على باقي العناصر، وبحوزتهم نصف طن من المخدرات المتنوعة (حشيش، هيروين، شابو) و15 قطعة سلاح ناري (9 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 3 فرد خرطوش)، تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.