إعلان

نص طن كيف وسلاح ..الأمن يقضي على زعيم "عصابة الإجرام" بسوهاج

كتب : علاء عمران

01:59 م 01/01/2026

اسلحة وذخيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات أمنية لمواجهة البؤر الإجرامية وتجار المخدرات والأسلحة غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام -مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

جرى استهداف البؤرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التدخل عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بمحافظة سوهاج، كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد في قضايا قتل وسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة ومخدرات.

فيما تمكمنت القوات من إلقاء القبض على باقي العناصر، وبحوزتهم نصف طن من المخدرات المتنوعة (حشيش، هيروين، شابو) و15 قطعة سلاح ناري (9 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 3 فرد خرطوش)، تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية لامن يقضي على زعيم عصابة الإجرام بسوهاج وهاج ابو يدرو ودر شيش رطوش

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات 2026