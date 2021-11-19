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وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر وفرنسا يعقدون اجتماعا في أثينا

08:32 م الجمعة 19 نوفمبر 2021
وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر وفرنسا يعقدون اجتماعا في أثينا

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة/ أثينا - (د ب أ):
عقد وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر وفرنسا اليوم الجمعة اجتماعا في أثينا لمناقشة التطورات الأخيرة بالمنطقة، وذلك على ضوء التحديات المتعددة التي تؤثر على السلام والاستقرار والأمن.

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي إن الاجتماع اليوم جاء في إطار متابعة الاجتماع الأول للوزراء، الذي عُقِد في يناير ٢٠٢٠ بالقاهرة، ونتائجه والبيان الختامي الصادر عنه.

أشار الوزراء إلي "العلاقات الممتازة التي تجمع دولهم، بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي وقانون البحار"، وشددوا "على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين الدول الأربعة، والتي تضع أسساً راسخة لتطوير التعاون في العديد من المجالات"، وفق البيان

قال البيان " تلاقت رؤى الوزراء فيما يخص معالجة الأمن والاستقرار وناقشوا سبل تعزيز التعاون واستمرار العمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف المجالات والتي تشمل الطاقة، والتغير المناخي، ومكافحة جائحة كورونا، والهجرة".

كما أكد الوزراء على "ضرورة منح الأولوية لدفع السلام والاستقرار، إقليمياً ودوليا، وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي يطمح إليها الجميع، بما يتوافق كليةً مع الإطار القانوني القائم المتعدد الأطراف"، حسب البيان.

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