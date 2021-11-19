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العراق ..مقتدى الصدر يعلن حل تشكيل "لواء اليوم الموعود" وغلق مقاره

06:25 م الجمعة 19 نوفمبر 2021
العراق ..مقتدى الصدر يعلن حل تشكيل "لواء اليوم الموعود" وغلق مقاره

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

بغداد - (د ب أ):

أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الجمعة حل أحد الالوية العسكرية التابعة للتيار الصدري كخطوة لحل الفصائل المسلحة في العراق.

وقال الصدر في تغريدة له على " تويتر" "أعلن حل تشكيل لواء اليوم الموعود وغلق مقراتهم وتسليم أسلحتهم خلال 48 ساعة".

وأضاف "أن هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتهم وغلق مقراتهم وتكون رسالة أمان للشعب كافة".

مقتدى الصدر تويتر العراق تشكيل لواء اليوم الموعود

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