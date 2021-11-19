العراق ..مقتدى الصدر يعلن حل تشكيل "لواء اليوم الموعود" وغلق مقاره

بغداد - (د ب أ):

أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الجمعة حل أحد الالوية العسكرية التابعة للتيار الصدري كخطوة لحل الفصائل المسلحة في العراق.

وقال الصدر في تغريدة له على " تويتر" "أعلن حل تشكيل لواء اليوم الموعود وغلق مقراتهم وتسليم أسلحتهم خلال 48 ساعة".

وأضاف "أن هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتهم وغلق مقراتهم وتكون رسالة أمان للشعب كافة".