تركيا تطلق سراح المغني السوري الشهير عمر سليمان

اسطنبول - (د ب أ):

أفرجت السلطات التركية، اليوم الجمعة، عن مغن سوري يتمتع بشهرة عالمية بعد يومين من اعتقاله على خلفية مزاعم بوجود صلة بينه وبين حزب العمال الكردستاني ،المحظور في تركيا، حسبما أعلن مدير أعمال المغني.

وقال مينا توستي، مدير أعمال المغني المعروف عمر سليمان: "كان هناك تحقيق قصير ثم أطلق سراحه".

واحتجرت الشرطة التركية سليمان في مدينة شانلي أورفة بجنوب شرق البلاد أول أمس الأربعاء.

وأوضح توستي أن الشرطة التركية وجهت اتهامات إلى سليمان بوجود صلة بينه وبين حزب العمال الكردستاني.

ويشتهر المغني السوري البالغ من العمر 55 عاما، بتقديم أغاني تجمع بين مزيج فريد من موسيقى الفلكلور والتكنو في منطقة الشرق الأوسط. وأقام سليمان حفلات غنائية في تركيا وعدة دول غربية.

وفر سليمان من الحرب الأهلية الدائرة في سورية إلى تركيا في عام 2012.