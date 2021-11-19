فيتنام تؤكد ضرورة التوصل لحل سياسي شامل للوضع في أفغانستان

نيويورك -(أ ش أ):

أكد المنسق السياسي بعثة فيتنام الدائمة لدى الأمم المتحدة فان هو ذا نام، ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للوضع في أفغانستان.

وقال الدبلوماسي الفيتنامي - في كلمة ألقاها بشأن الأزمة الانسانية في أفغانستان - إنه من المهم إجراء حوار بهدف التوصل إلى حل سياسى شامل للوضع فى أفغانستان.

وأعرب عن قلقه بشأن الصعوبات التى يواجهها الشعب الأفغاني، خاصة في ظل تزايد انعدام الأمن الغذائي بصورة خطيرة، مشيرا إلى أن ثمة حاجة لضمان تحقيق الاستقرار والأمن والعمل من أجل تحقيق ما يعود بالفائدة على الشعب الأفغاني.

ولفت إلى ضرورة وفاء الأطراف المعنية بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، وذلك بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على البنية الأساسية والمرافق اللازمة لتحسين الأحوال المعيشية لشعب أفغانستان.​