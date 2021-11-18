كتبت- رنا أسامة:

عين الرئيس الأمريكي جو بايدن الدبلوماسي المخضرم ستيفن فاجن، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدى اليمن.

وصفه البيت الأبيض في بيان بأنه "دبلوماسي محترف"، وشغل مؤخرا منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد.

وكان فاجن المسؤول الرئيسي بالقنصلية الأمريكية العامة في أربيل.

تقلّد فاجن مناصب عِدة، بما في ذلك مدير مكتب الشؤون الإيرانية في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية، ومدير مكتب الشؤون الإقليمية في مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا.

ومنذ انضمامه لوزارة الخارجية الأمريكية في عام 1997، خدم في بغداد وبروكسل وإسلام آباد وأستانا وموستار (البوسنة والهرسك) ومينسك وتبليسي والقاهرة.

كما خدم في واشنطن، كمسؤول مكتب باكستان ومساعد خاص في ذلك الوقت لوكيل وزارة الخارجية الأمريكية نيك بيرن.

نال فاجن البكالوريوس في الفنون والآداب من كلية وليامز، والماجستير في الفنون والآداب من جامعة ميشيجان، كما التحق بجامعة هارفارد للحقوق وكان طالبا مُبتعثًا في جامعة تبليسي في جورجيا.

وحصل فاجن، الذي يتحدث الروسية والجورجية والصربية الكرواتية، على العديد من الجوائز العليا وجوائز الأداء المتميز والجوائز الشرفية.

وأمس الأربعاء، وصل المبعوث الأمريكي إلى اليمن تميوثي ليندركينج إلى المنطقة، ضمن جهود دبلوماسية أمريكيةلإنهاء الحرب المستمرة منذ أعوام في اليمن.

ورغم دبلوماسية ليندركينج المكوكية، كانت جهود الولايات المتحدة غير مجدية حيث يواصل الحوثيون المدعومون من إيران رفض الانخراط في محادثات وقف إطلاق النار.

وقبل أسبوع، اقتحم الحوثيون السفارة الأمريكية في صنعاء، المغلقة منذ عام 2015، بعد أيام من اختطاف عدد من الموظفين ومن حراس السفارة.

يأتي ذلك فيما تستمر المعارك والاشتباكات بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي بمحافظة مأرب، أحد معاقل الحكومة اليمنية في شمال شرقي البلاد.

ومنذ فبراير الماضي، يواصل الحوثيون، المدعومون من إيران، هجماتهم على مأرب الغنية بالنفط، ضاربين بعرض الحائط كافة الدعوات الأممية والدولية لحماية آلاف النازحين من أطفال ونساء.