إطلاق سراح زوجين إسرائيليين محبوسين في تركيا صورا منزل إردوغان

تل أبيب - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد صباح اليوم الخميس، أن الزوجين الإسرائيليين المحبوسين في تركيا لتصويرهما منزل الرئيس رجب طيب إردوغان، قد تم إطلاق سراحهما وفي طريق عودتهما لإسرائيل.

وجاء في إعلانهما أنه "بعد جهود مشتركة تجاه تركيا، تم الإفراج عن الزوجين موردي وناتالي أوكنين وهما في طريقهما إلى إسرائيل". وأضافا: "نشكر رئيس تركيا وحكومته على تعاونهما ونرحب بالزوجين أوكنين"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".

وكان الزوجان سافرا إلى تركيا للاحتفال بمناسبة عيد ميلاد، وأقاما بأحد فنادق مدينة اسطنبول.

ويحظر عموما في تركيا التقاط صور لمواقع عسكرية أو أمنية بدون تصريح.