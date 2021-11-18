وفاة 10 أشخاص وإنقاذ 99 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا

طرابلس - (بي بي سي)

عثر على عشرة قتلى على متن سفينة تقل مهاجرين قبالة السواحل الليبية. وتعتقد جمعية أطباء بلا حدود أنهم أصيبوا بالاختناق.

وتمكنت سفينة إنقاذ من انتشال 99 ناجيا، لكنها اكتشفت عشر جثث في قاع السفينة الخشبية.

ويوجد حاليا 186 شخصا، وبينهم أطفال، على متن سفينة الإنقاذ، ولاتزال تبحث لهم عن ميناء آمن.

ويعتقد أن حوالي 1200 مهاجر قد فقدوا حياتهم حتى الآن خلال العام الحالي، في وسط مياه البحر الأبيض المتوسط، أي بزيادة قدرها 50 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.