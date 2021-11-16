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أرمينيا: وقف إطلاق النار على الحدود مع أذربيجان بوساطة روسية

10:02 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
أرمينيا: وقف إطلاق النار على الحدود مع أذربيجان بوساطة روسية

أرمينيا

أرمينيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، وقف إطلاق النار على الحدود مع أذربيجان بوساطة روسية.

وأوضحت الوزارة، فى بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء، أنه "وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة روسية، فاعتبارا من اليوم، تم إيقاف إطلاق النار في القسم الشرقي من الحدود الأرمينية الأذربيجانية، وقد استقر الوضع نسبيا".

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانبين الأرميني والأذربيجاني، أوقفا الاشتباكات الدائرة بينهما في منطقة جبل كيليسالي، بعد المفاوضات التي أجراها وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، مع وزيري دفاع البلدين.

وأضافت، فى بيان، أنه "نتيجة للاتصالات الهاتفية ، اتخذ الجانبان الأذربيجاني والأرميني إجراءات لاستقرار الوضع، وفي الوقت الراهن توقفت الاشتباكات في منطقة جبل كيليسالي، وعاد الوضع إلى طبيعته".

ودعا وزير الدفاع الروسي خلال اتصالين هاتفيين مع وزيري الدفاع، الأرميني ستيان بابيكيان، والأذربيجاني زاكير جاسانوف، كلا الجانبين إلى وقف الإجراءات التي تؤدي إلى تصعيد الموقف على الحدود بين البلدين.

هذا المحتوى من

Asha
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