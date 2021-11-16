أونروا: المجتمع الدولي يؤكد دعمه للوكالة في مؤتمر التعهدات السنوي

غزة - (د ب أ)

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الثلاثاء، إن المجتمع الدولي أكد بأغلبية ساحقة على دعمه لها وتقديم تبرعات مالية إضافية لتخفيف أزمتها المالية الخانقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر وزاري دولي، انعقد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة عشرات الدول ورئاسة كل من الأردن والسويد بعنوان "استدامة الحقوق والتنمية البشرية للاجئي فلسطين".

ونقل بيان لأونروا تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، عن المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني قوله "إن مؤتمر اليوم يظهر مرة أخرى اعتراف المجتمع الدولي بالدور الحيوي المنقذ للحياة الذي تلعبه الوكالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وتابع "تأتي هذه الالتزامات في وقت حيوي حيث تواجه الوكالة هجمات سياسية متزايدة تهدد قدرتنا على تقديم المساعدات الإنسانية وخدمات التنمية البشرية للملايين من لاجئي فلسطين".

وأكد لازاريني أنه "من غير المقبول أن تظل رفاهية هؤلاء اللاجئين مهددة في ظل غياب حل سياسي دائم لمحنتهم"، داعيا جميع الدول المانحة إلى الوفاء بوعودها المالية بسرعة لأونروا.

وذكر البيان أن قيادة أونروا ناقشت خلال المؤتمر، خططها لتحديث الوكالة، بالإضافة إلى التدابير التي سيتم اعتمادها للمحافظة على التزام الأونروا بالمبادئ الإنسانية للأمم المتحدة، مع التركيز على الحياد.

ونبه إلى أن قطع التمويل المتكرر من الدول المانحة وبطء الوفاء بالوعود المالية على مدى السنوات القليلة الماضية، قد جعل أونروا على حافة الانهيار، الأمر الذي يهدد الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للاجئي فلسطين في جميع أقاليم عملياتها الجغرافية الخمسة.

وتقوم أونروا بتشغيل خدمات صحية وتعليمية وحماية اجتماعية وخدمات أخرى مهمة في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة والأردن وسوريا ولبنان بميزانية سنوية تبلغ حوالي 800 مليون دولار.

وأفاد البيان بأن التبرعات الإضافية التي تم التعهد بها اليوم مع قرب انتهاء العام الحالي والتي بلغت 38 مليون دولار تعني أن الأونروا لا تزال بحاجة إلى 60 مليون دولار حتى نهاية 2021.

وخلال المؤتمر، أعلنت ثماني دول أعضاء عن تبرع إجمالي تخطى 614 مليون دولار عبر اتفاقيات متعددة السنوات جديدة أو متجددة ولفترات تمتد من سنتين إلى خمس سنوات.

وبحسب البيان فإن الجمع بين هذه التعهدات والتعهدات متعددة السنوات القائمة من ذي قبل، فيما إذا تم تحقيقها بالكامل وبالمستويات المتوقعة، ستعادل 40% من احتياجات الميزانية الأساسية لأونروا للعام 2022.

ونظمت الفصائل الفلسطينية في غزة تظاهرة قبالة مقر أونروا لمطالبة المجتمع الدولي بدعم الوكالة وضمان استمرار خدماتها للاجئين ومنع انهيار الوكالة الدولية.