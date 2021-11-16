العراق يتعهد بإعادة 200 شخص من مواطنيه العالقين في بيلاروسيا

بغداد- (أ ف ب):

يعتزم العراق أن يعيد الخميس ما لا يقل عن مئتين من مواطنيه العالقين في بيلاروسيا على الحدود مع بولندا وسط تفاقم أزمة المهاجرين الساعين لدخول الاتحاد الأوروبي، على ما أفاد متحدث باسم السفارة العراقية في موسكو وكالة فرانس برس، الثلاثاء.

وقال المتحدث إن "حوالى مئتي شخص" بينهم نساء وأطفال موجودون حاليا في بيلاروسيا، اتصلوا بالبعثة الدبلوماسية العراقية في موسكو طالبين إعادتهم إلى بلادهم، مشيرا إلى أنه "سيتم تنظيم رحلة الخميس لإعادتهم" إلى العراق.