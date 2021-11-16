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رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا: لا يمكن التنازل عن حق الشعب في الانتخابات

12:35 ص الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا: لا يمكن التنازل عن حق الشعب في الانتخابات

عبد الحميد الدبيبة

طرابلس - (أ ش أ):

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أنه لا يمكن التنازل عن حق الشعب في الانتخابات، لافتًا إلى أن بعض المتربصين يريدون إفشال عمل الحكومة، داعيًا الوزراء ورؤساء الأجهزة ليبينوا للناس ماذا تفعل الحكومة.

وأعلن الدبيبة -وفقًا لوكالة الأنباء الليبية- إعادة تفعيل منظومة دعم الزواج، وإطلاق مشروع منحة الإقراض الشبابي للإسكان، وكذلك تخصيص قطع أراضٍ مجانية لفئة الشباب تُوزع ضمن آلية محددة، كما أعلن أنه سيتم صرف كافة مرتبات الليبيين المتوقفة منذ سنوات.

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Asha
عبد الحميد الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية ليبيا

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