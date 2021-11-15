جونسون لا يستبعد الإغلاق في أعياد الميلاد بسبب كورونا

لندن - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يمكنه استبعاد إغلاق خلال فترة أعياد الميلاد خاصة بعد زيادة عدد الحالات المسجلة في البلاد.

وقالت صحيفة "ميل أونلاين" إن الحالات ارتفعت بمقدار الربع تقريبًا لتصل إلى 39705 حالة، لكن الوفيات الحالات التي دخلت إلى المستشفيات يستمران في الانخفاض.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي عقد في مقر رئاسة الوزراء في "داوننج ستريت" إن على المزيد من البريطانيين الحصول على مزيد من اللقاح مع جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.

واعترف جونسون اليوم بأن الإغلاق في عيد الميلاد لم يكن بعيدًا تمامًا حيث وجه نداء يائسًا للبريطانيين للحصول على اللقاحات المعززة.

وحذر رئيس الوزراء - الذي بدا أنه يعاني من نزلة برد - من أن ما وصفه ب"غيوم العاصفة" بسبب العدوى تتجمع فوق أوروبا وتجبر الدول على العودة إلى القيود.

وقال إنه يجب على الناس الحصول على جرعة معززة إذا كانوا يريدون "تجنب القيود على الحياة اليومية"، مضيفًا أنه سيكون "مأساة مطلقة" إذا مات الأشخاص الذين تلقوا لقاحًا مزدوجًا من كوفيد لأنهم لم يحصلوا على واحدة.

اعترف جونسون أيضًا أن الناس قد يحتاجون إلى ما يشير إلى حصولهم على حقنة معززة من اللقاح ليتم اعتبارهم "محصنين بالكامل''.