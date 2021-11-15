الناتو يحث روسيا على منع أي تصعيد بسبب حشودها العسكرية قرب أوكرانيا

بروكسل - (د ب أ)

حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج روسيا على منع أي تصعيد، في أعقاب حشدها لقواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستولتنبرج قوله للصحفيين اليوم الاثنين "ما نراه هو حشدًا عسكريًا روسيًا كبيرًا، نرى تركيزًا كبيرًا للقوات ونعرف أن روسيا كانت ترغب في استغلال هذه الأنواع من القدرات العسكرية من قبل للقيام بأعمال عدائية ضد أوكرانيا".

وقال ستولتنبرج في أعقاب محادثات مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في بروكسل "ندعو روسيا إلى أن تكون شفافة بشأن أنشطتها العسكرية، وخفض التوترات ومنع أي تصعيد هذه رسالة واضحة من كل أعضاء حلف الناتو".

وقد أثار حشد الدبابات والقوات بالقرب من الحدود مع أوكرانيا قلق العواصم الغربية من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يكون يخطط لتكرار غزو أوكرانيا الذي حدث في عام 2014.

وفي موسكو، قال مسؤولون بارزون وآخرون قريبون من القيادة إن الكرملين يهدف إلى توضيح أن أي خطوات غربية إضافية لتقديم أسلحة أو توسيع المنشآت العسكرية في أوكرانيا ستعد تجاوزا للخط الأحمر بالنسبة لروسيا.

وفي الأشهر الأخيرة، تجددت التوترات بين روسيا والغرب على خلفية قيام الجانبين بإجراء العديد من المناورات العسكرية.

وفي سبتمبر الماضي اجرت البحرية الروسية تدريبات عسكرية في البحر الأسود، بعد يومين على انطلاق مناورات عسكرية للناتو في أوكرانيا. ولطالما اعتبرت روسيا توسع (الناتو) إلى الشرق تهديدا مباشراً لأمنها واستقرارها.