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مفوضية الانتخابات الليبية تقبل ترشح نجل القذافي وتعتبره ثاني مرشح للرئاسة

05:46 م الأحد 14 نوفمبر 2021
مفوضية الانتخابات الليبية تقبل ترشح نجل القذافي وتعتبره ثاني مرشح للرئاسة

سيف الإسلام القذافي

وكالات:

أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، قبول أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي للرئاسة، وتعتبره ثاني مرشح لهذا المنصب، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية ليبية.

وأفادت المفوضية العليا للانتخابات بأن سيف الإسلام القذافي قدم أوراق ترشحه شخصيا في المركز الانتخابي سبها، جنوب البلاد.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في ليبيا على جولتين، الأولى تبدأ في 24 ديسمبر المقبل، والثانية تبدأ مع الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى.

وكانت عدة شخصيات سياسية أعلنت ترشحها للرئاسة مثل عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا والسفير السابق في الإمارات.

ويحتمل أن تشهد الانتخابات الرئاسية مشاركة عدد من الأسماء البارزة مثل اللواء خليفة حفتر، ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

سيف الإسلام القذافي معمر القذافي ليبيا الانتخابات الليبية

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