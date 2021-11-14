"الرئاسي الليبي" يدعو لضرورة وضع خطة لانسحاب جميع المرتزقة

وكالات:

رحب المجلس الرئاسي الليبي بمشاورات ونتائج مؤتمر باريس التي أقرتها الدول المشاركة يوم الجمعة، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات بشكل شفاف ونزيه، وعلى ضرورة خروج جميع المرتزقة من الأراضي الليبية.

وأكد المجلس في بيانه، الأحد، أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفقًا لما هو مقرر واتخاذ كل ما من شأنه أن يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات لقطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها.

وأشاد المجلس بجهود ونتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وخطواتها في وضع خطة شاملة لانسحاب كامل لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

نقلت صحيفة "المرصد" الليبية عن مصادر لم تسمّها، إن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يسعى للطعن في الانتخابات والمفوضية.

وبحسب "المرصد"، ينسق المشري لمظاهرة تطالب بفتح الدائرة الدستورية المغلقة منذ اتفاق الصخيرات. وقالت الصحيفة إن المشري يجري هذا التنسيق من إسطنبول.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشري طمأن الأتراك بأن الحكومة ومن وصفها بالقوى الثورية على الأرض لن تسمح للمحكمة العليا بقبول أي طعن في الاتفاقية الموقعة بين حكومة فايز السراج وأنقرة.

في غضون ذلك، أكد السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن الانتخابات هي المفتاح الذي سيأتي بالاستقرار الديمقراطي، مشيراً إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات على من هم مستعدون إما لإعاقة الانتخابات عندما تنطلق أو للتشكيك في النتائج.

وصرّح لوسائل إعلام ليبية بأن الولايات المتحدة واثقة من إجراء انتخابات ناجحة، مُعربًا عن تقدير واشنطن للجنة (5+5) إعداد خطط عمل متوازنة وتدريجية لخروج القوى والمقاتلين الأجانب والمرتزقة. وأوضح أن إيجاد حكومة منتخبة ديموقراطيا في ليبيا سينتج عنه توزيع أكثر عدلا للثروة.

فيما حذر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن من أن تركيز دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدول الأجنبية على سحب قواتها من ليبيا بشكل عاجل يعتبر أسلوبا خاطئا.