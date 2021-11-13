Masrawy logo white

منظمة الصحة العالمية تحذر الدول من التاخر في إعادة فرض قيود كورونا

09:03 ص السبت 13 نوفمبر 2021
منظمة الصحة العالمية تحذر الدول من التاخر في إعادة فرض قيود كورونا

منظمة الصحة العالمية

جنيف- (د ب أ):
حذرت منظمة الصحة العالمية دول العالم التي تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا من التأخر كثيرا في تشديد القيود الرامية إلى إحتواء الفيروس.

وقالت ماريا فان كيركهوف خبيرة كورونا في منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة في جنيف إن "الإجراءات السابقة يمكن تنفيذها"، مشيرة إلى حقيقة أن السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا التي تنتشر الآن، هي أكثر عدوى من السلالات السابقة.

وقال مايك رايان، مدير حالات الطوارئ الصحية في المنظمة، إن العديد من الدول في موقف صعب وتحتاج إلى اتخاذ تدابير "صارمة للغاية".

ولم تحدد منظمة الصحة العالمية كالمعتاد أي دول كما لم تعلق على إجراءات حكومات معينة.

وتشمل القيود المذكورة الاستخدام واسع النطاق للكمامات والتباعد والتأكد من جودة تهوية الأماكن المغلقة وتجنب التجمعات في الأماكن الضيقة والعمل من المنزل إذا كان هذا ممكنا.​

منظمة الصحة العالمية قيود كورونا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

622

متعافون اليوم

341188

إجمالي الإصابات

19309

إجمالي الوفيات

285615

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا