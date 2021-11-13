منظمة الصحة العالمية تحذر الدول من التاخر في إعادة فرض قيود كورونا

جنيف- (د ب أ):

حذرت منظمة الصحة العالمية دول العالم التي تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا من التأخر كثيرا في تشديد القيود الرامية إلى إحتواء الفيروس.

وقالت ماريا فان كيركهوف خبيرة كورونا في منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة في جنيف إن "الإجراءات السابقة يمكن تنفيذها"، مشيرة إلى حقيقة أن السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا التي تنتشر الآن، هي أكثر عدوى من السلالات السابقة.

وقال مايك رايان، مدير حالات الطوارئ الصحية في المنظمة، إن العديد من الدول في موقف صعب وتحتاج إلى اتخاذ تدابير "صارمة للغاية".

ولم تحدد منظمة الصحة العالمية كالمعتاد أي دول كما لم تعلق على إجراءات حكومات معينة.

وتشمل القيود المذكورة الاستخدام واسع النطاق للكمامات والتباعد والتأكد من جودة تهوية الأماكن المغلقة وتجنب التجمعات في الأماكن الضيقة والعمل من المنزل إذا كان هذا ممكنا.​