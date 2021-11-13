Masrawy logo white

أمريكا وكندا تبحثان استمرار دعمهما لشعب أفغانستان والأوضاع في هايتي

07:27 ص السبت 13 نوفمبر 2021
أمريكا وكندا تبحثان استمرار دعمهما لشعب أفغانستان والأوضاع في هايتي

انتوني بلينكن

واشنطن- (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع نظيرته الكندية ميلاني جولي، استمرار دعمهما لشعب أفغانستان وكذلك الأوضاع في هايتي.

وأكد الوزيران- خلال لقائهما في العاصمة واشنطن، حسبما أفاد بيان وزارة الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أهمية الشراكة بين البلدين.

وناقش بلينكن وجولي أيضا قمة قادة أمريكا الشمالية المرتقبة الخميس المقبل، والتزامهما المشترك بتعزيز الأمن العالمي والمعايير العالمية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره للتعاون الوثيق مع الاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق لتجديد الشراكة بين الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك فرص تعزيز أهمية الديمقراطية ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان في قمة الديمقراطية.

هذا المحتوى من

Asha
انتوني بلينكن أمريكا كندا أفغانستان هايتي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

622

متعافون اليوم

341188

إجمالي الإصابات

19309

إجمالي الوفيات

285615

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا