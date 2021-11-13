أمريكا وكندا تبحثان استمرار دعمهما لشعب أفغانستان والأوضاع في هايتي

واشنطن- (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع نظيرته الكندية ميلاني جولي، استمرار دعمهما لشعب أفغانستان وكذلك الأوضاع في هايتي.

وأكد الوزيران- خلال لقائهما في العاصمة واشنطن، حسبما أفاد بيان وزارة الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أهمية الشراكة بين البلدين.

وناقش بلينكن وجولي أيضا قمة قادة أمريكا الشمالية المرتقبة الخميس المقبل، والتزامهما المشترك بتعزيز الأمن العالمي والمعايير العالمية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره للتعاون الوثيق مع الاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق لتجديد الشراكة بين الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك فرص تعزيز أهمية الديمقراطية ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان في قمة الديمقراطية.