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الرئيس اللبناني يبحث مع وزير الطاقة توفير الكهرباء والمحروقات للمواطنين

06:50 م الخميس 11 نوفمبر 2021
الرئيس اللبناني يبحث مع وزير الطاقة توفير الكهرباء والمحروقات للمواطنين

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت - (أ ش أ):

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، عددًا من الملفات المرتبطة بتوفير الكهرباء والمحروقات وخصوصًا نتائج اتصالاته المتعلقة باستيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن.

وعرض فياض - خلال لقائه بالرئيس اللبناني اليوم - نتائج الجولة الأخيرة التي قام بها في مصر وسوريا والعراق والأردن، معبرًا عن أمله في تأمين زيادة في تغذية الكهرباء للبنانيين.

كما ناقش فياض مع رئيس الجمهورية النهوض بقطاع توزيع الكهرباء لتحسين الأداء وتقليص الهدر، وصولاً إلى زيادة التعريفة بطريقة تحمي ذوي الدخل المحدود، وفي الوقت نفسه تساعد في تغطية جزء من تكلفة كهرباء لبنان.

وأكد فياض أن المحروقات ستكون متوافرة بشكل عادي في الأسواق، وإن كانت بأسعار مرتفعة.

جدير بالذكر أن أسعار الوقود شهدت ارتفاعًا جديدًا بعد سلسلة من الارتفاعات نتيجة رفع الدعم تمامًا عن كافة المشتقات البترولية وتسعيرها وفقًا لسعر صرف الدولار الأمريكي في السوق والذي يتباين من أسبوع لآخر.

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Asha
ميشال عون لبنان الكهرباء بيروت

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