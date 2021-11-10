وزارة الدفاع الألمانية تصنف 13 ملاحًا جويًا أفغانيًا موظفين محليين

برلين - (د ب أ)

صنفت وزارة الدفاع الألمانية 13 أفغانيا، كانوا مفوضين بموجب عقود للعمل مراقبين للحركة الجوية (ملاحين جويين)، على أنهم موظفون محليون.

وبذلك يحق لهؤلاء الشروع في إجراءات طلب الإيواء للحصول على حماية في ألمانيا.

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الأربعاء إنه تبين خلال عملية مراجعة دقيقة أن هذه العقود كانت تخفي علاقات العمل بين هؤلاء الأفراد والجانب الألماني.

وأضاف المتحدث: "ويمنحنا هذا الفرصة أن نعلن هؤلاء على أنهم موظفون محليون وفقا لتقديرنا، وبالتالي إدراجهم في إجراءات الإيواء الخاصة بالموظفين المحليين".

وفي معرض الرد على سؤال بشأن احتمال ظهور حالات أخرى مماثلة، قال المتحدث إن العقود المنفردة تحتاج إلى فحص دقيق.